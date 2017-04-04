Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні
Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готує анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні. У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем. Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.
Інформація надана Представництвом Європейського Союзу в Україні
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