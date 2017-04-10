Цьогоріч на Полтавщині планують добудувати 35 багатоквартирних житлових будинків, – Панков (ФОТО)

За прогнозами, цьогоріч на Полтавщині планують ввести в експлуатацію 179 тис. кв. м етрів житла , це на 30,8 % більше, ніж у 2016- му. Із загального обсягу, передбачається добудувати 35 багатоквартирних житлових будинків площею 166,8 тис. кв. метрів. Їх будівництво здійснюється, в основному, підприємствами приватної форми власності із залученням коштів інвесторів. Найбільше багатоквартирних житлових будинків введуть в експлуатацію у Полтаві, Кременчуці, Миргороді та Полтавському районі. Про це, під час сьогоднішньої апаратнї наради, повідомив начальник управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА Олександр Панков.

“У місті Полтава планується добудувати 14 багатоквартирних житлових будинків загальною площею 81,2 тис. кв. метрів, що в 3,1 рази більше, ніж введено в 2016 році. Передбачається ввести в експлуатацію житлові будинки по вулицях: Марії Башкірцевої, 39, 31, 31-а, В.Чорновола, 36-в (ІІ черга), Стрітенській, 22, Є.Милорадович, 45, по бульвару Боровиковського, 4, проспекту Миру,16-а. У січні 2017 року прийняті в експлуатацію житлові будинки по вулицях О.Бідного, 5, Залізній, 50 (І черга ІІ пускового комплексу), В.Чорновола, 36-в (І черга, 4 секція), Героїв Сталінграда, 4, Ляхова,10 (ІІ черга, І пусковий комплекс), Вузькій,7-а загальною площею 32,8 тис. кв. Метрів. У місті Кременчуці передбачається добудувати 6 багатоквартирних житлових будинків загальною площею 25,3 тис. кв. метрів (у 2,2 раза більше, ніж у 2016 році), а саме: по провулку Героїв Бреста в районі житлових будинків № 79, 83-б, по вулицях Героїв АТО, 40-а, 74 (І, ІІ черга), І.Сердюка”, – розповів Панков.

Цьогоріч у місті Горішні Плавні планують завершити будівництво житлового будинку на розі вулиць Конституції та Першопрохідців загальною площею 2,4 тис. кв. метрів. У Лубнах – добудувати житловий будинок по вул. Грушевського,10. А у Миргороді передбачається завершити будівництво будинку по вул. П. Мирного, 3.

“Серед районів області, будується багатоквартирне житло лише в Полтавському районі. На 2017 рік заплановано добудувати 8 об’єктів будівництва загальною площею 39,5 тис. кв. метрів: у селі Розсошенці по вул. Параджанова, 1, 3, Перспективній, 6, 7, 8 у селі Щербані по вул.Г.Біліченка, 39. Індивідуальними забудовниками в 2017 році передбачається добудувати 67,7 тис. кв. метрів житла», – сказав Панков.

Він зазначив, що за підсумками проведеного аналізу виявили, що основною проблемою для галузі є фінансування. Зростає собівартість будівництва, значну частину якої становлять ціни на будівельні матеріали. Подорожчання будматеріалів пов’язано з ростом цін на енергоносії. Позначиться на ціні і зростання з січня 2017 року мінімальної заробітної плати.

“З метою ефективного впровадження вищезазначених заходів та виконання прогнозних показників розвитку житлового будівництва на території області, додатковим стимулятором для будівельної галузі може стати реалізація у повному обсязі низки бюджетних програм із підтримки житлового будівництва: забезпечення молоді житлом, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва доступного житла тощо. Також легалізація самобудів 1992-2011 років за спрощеною процедурою дасть можливість їх узаконити та збільшити обсяги будівництва житла, а також отримати право власності. Новим поштовхом для будівництва є децентралізація, яка дозволяє збільшити місцеві бюджети. Місцеві бюджети громад є бюджетами розвитку, а тому можливо очікувати, що матеріальний ресурс має бути використаний і на розвиток житлового будівництва для пільгових категорій громадян, які перебувають на квартирній черзі та потребують поліпшення житлових умов. Реалізація цих заходів дасть можливість щодо зростання обсягів будівництва житла, зменшення кількості об’єктів незавершеного житлового будівництва, залучення позабюджетних коштів та заощаджень громадян до фінансування програм житлового будівництва”, – наголосив Панков.

Загалом же, у 2016 році, за статистичними даними, прийнято в експлуатацію 136,9 тис. кв. метрів загальної площі житла, що складає 76,5 % до прогнозних показників. У січні 2017 року введені в експлуатацію три багатоквартирні житлові будинки загальною площею 20,9 тис. кв. метрів, які за графіком були заплановані добудувати минулоріч. Освоєно 786,6 млн грн капітальних інвестицій у будівництво (реконструкцію) житлових будівель.

Більше половини спорудженого житла у 2016-му – багатоквартирні будинки. Питома вага їх зростає, тоді як ще недавно переважала індивідуальна забудова. Майже три чверті загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію у 2016 році, споруджено у містах Полтаві (30,6 %), Кременчуці (13,6 %), Миргороді (5,0 %) та Полтавському районі (31,0 %). За підсумками проведеної оцінки, у першу п’ятірку увійшли райони, які найбільше ввели в експлуатацію житла: Полтавський (42,5 тис. кв. метрів), Кременчуцький (6,3 тис. кв. метрів), Глобинський (3,8 тис. кв. метрів), Чутівський (1,5 тис. кв. метрів) та Решетилівський (1,2 тис. кв. метрів). Найгірші показники, за результатами оцінки, мають: Чорнухинський (не введено жодного квадратного метра), Шишацький (46 кв. метрів), Козельщинський (83 кв. метрів), Зіньківський (93 кв. метрів) та Оржицький (169 кв. метрів) райони.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко наголосив, що завданням для управління залишається продовження роботи щодо розблокування системи надання іпотек та її спрощення. А органи місцевого самоврядування мають контролювати цей процес.