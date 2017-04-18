Сайт Асоціації виробників молока пропонує вашій увазі цікаві та корисні факти про молоко:



1. Комбінація кави з молоком допомагає людині посилити концентрацію уваги.

До таких висновків прийшли дослідники з університету Джорджія (США).

Науковці розділили провели дослідження, в ході якого було встановлено, що ті, хто випив просто кави без нічого, збільшили ступінь нервозності, що погіршило загальні показники працездатності. У той час як друга група, що пила каву з молоком, практично не помітила впливу кофеїну від випитої чашки кави, але це компенсувалося збільшеною зосередженістю на поставленому завданню і швидкістю вирішення проблем.

2. Молочні продукти допомагають боротися з депресією

Міжнародна група вчених з’ясувала, що у людей, які споживають знежирене молоко і йогурт, а не цілісні молочні продукти, менше шансів для виникнення депресії.

3. Дослідження Університету штату Мен довело: люди, що регулярно споживають молоко чи молочні продукти краще справлялися з тестами, що оцінюють стан мозку.

Ймовірно, в молочних продуктах містяться речовини, позитивно позначаються на стані пам’яті. Зокрема, експерти називають магній. Завдяки поживним речовинам молочні продукти також можуть захищати від хвороб серця і гіпертонії, теж впливають на мозок.