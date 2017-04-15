Центру Полтави загрожує техногенна катастрофа

Жителі вулиці Верховинця у Полтавi благають про допомогу.

Уже три роки дорога на їхній вулиці – в аварійному стані.

«Усе почалося з того, що «Полтавагаз» прокладав тут трубу середнього тиску, після чого якась підрядна організація, приватна фірма, назву якої я й не знав, відновила дорожнє покриття. Але за пару тижнів пройшов дощ, і десь третина цієї дороги була змита», – згадує місцевий житель Владислав Логвиненко.

«На схилі є ознаки зсувних процесів, які сприяють додатково зміщенню грунтових мас і таким чином порушують стійкість схилу. Такі процеси можуть призвести до катастрофічних наслідків. Ці проблеми потрібно негайно вирішувати», – коментує ситуацію Андрій Ягольник, доцент кафедри геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

«Якщо просто постелити дорогу, вона через деякий час опиниться в такому ж стані. Тому перше, що необхідно зробити, – обстежити стан зливової каналізації, розчистити її і впорядкувати, щоб вона працювала. І друге: коли будуть виконуватися роботи з укладання бруківки, необхідно підсилити основу», – доповнює Сергій Біда, кандидат технічних наук, професор кафедри геотехніки ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

До будинків на цій вулиці не може під’їхати ані машина швидкої медичної допомоги, ані поліція з пожежною машиною.

Жителі вулиці Верховинця вже не один рік звертаються до міської влади – виконавчого комітету та управління житлово-комунального господарства – з проханням допомогти вирішити проблему. Але – марно: чиновники і посадовці відповідають відписками. У КП ПОР «Полтававодоканал» говорять, що не відповідають за зливову каналізацію на вулиці Верховинця і направляють до міськвиконкому. У приймальні міськради перенаправляють на управління житлово-комунального господарства.

З представниками управління ЖКГ поспілкуватися Нromadske.poltava.ua не вдалося – начальника немає на місці, заступник – захворів.