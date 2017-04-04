2017 04 04 11:11:21

“Третина полтавців, які звернулись за БВПД учасники АТО”, – Олександр Черчатий (ВІДЕО)

Серед нововведень, які набули чинності з початку 2017 року у системі БВПД і зараз активно впроваджуються — це суттєве розширення кола суб’єктів, які мають право на отримання безкоштовної правової допомоги. Відповідно до Закону, це право отримали учасники антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи. До системи БВПД мають право звернутися навіть люди без громадянства.

“Серед нововведень, які набули чинності з початку 2017 року у системі БВПД і зараз активно впроваджуються — це суттєве розширення кола суб’єктів, які мають право на отримання безкоштовної правової допомоги. Нарешті, відповідно до Закону, це право отримали учасники антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи. Крім того, після збільшення вдвічі порогу малозабезпеченості для населення, ще більше громадян мають змогу отримувати таку правову допомогу безкоштовно. Згідно з статистичними даними у 2017 році третина тих, хто звернувся до фахівців системи надання безоплатної правової допомоги у Полтавській області, це учасники АТО”, – розповів директор Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

“Приїхавши додому з АТО в 2015 році я зіткнувся з тим, що пенсійний фонд відмовлявся оформляти мені пенсію. Центр БВПД допоміг успішно вирішити це питання. Мені повернули пенсію за 4 місяці”, – розповів клієнт системи БВПД, учасник АТО Анатолій Тополя.