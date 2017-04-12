Тервідділення АМКУ прийняло рішення у справах про порушення законодавства про захист конкуренції у діях ТОВ «Полтава-Союз» на ринках «Південний» та «Сінний»

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в ході розгляду звернення депутата Полтавської міської ради І.М. Окіпнюка щодо підвищення ТОВ «Полтава-Союз» вартості надання в оренду торгових місць на комунальних ринках м. Полтави виявлено, що ТОВ «Полтава-Союз» займає монопольне становище на ринку комплексних послуг з надання для торгівлі місць в межах м. Полтава для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами в територіальних межах ринку «Південний» та прилеглих до нього вулиць в межах пішохідної доступності.

Матеріалами справи доведено, що при встановленні з 01.09.2016 року нової вартості 1 кв. м торгового місця на ринку «Південний» ,Товариством були встановлені необґрунтовані витрати на оплату праці, адміністративні витрати, витрати на матеріали та інвентар та встановлено рівень рентабельності, що не відповідає законодавчому рівню.

Враховуючи вищезазначене та наявність у Товариства монопольного (домінуючого) становища, дії Товариства щодо встановлення економічно необґрунтованої вартості утримання одного торгового місця на ринку «Південний» є порушенням конкуренційного законодавства.

За вчинене правопорушення на ТОВ «Полтава-Союз» накладено штрафні санкції у розмірі 68 тис. грн. та зобов’язано в місячний термін з дня отримання рішення привести вартість оренди 1кв.м торгівельного місця на комунальному ринку «Південний» до економічно обґрунтованого рівня.

Враховуючи, що за результатами розгляду іншої справи наявність монопольного становища у Товариства на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами на ринку «Сінний» не підтверджена, адміністративна колегія прийняла рішення закрити провадження у справі.