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zal5_146002505442-660x439 Анонс Культура Полтавщина Суспільство 

Театр імені Гоголя запрошує полтавців у травні: афіша

Театр імені Гоголя запрошує полтавців у травні: афіша

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя запрошує полтавців у травні відвідати вистави.

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