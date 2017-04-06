2017 04 06 17:30:51

«Таємний код віри» розгляне проблеми гендерної рівності у церкві

Цієї суботи о 10:00 глядачі телеканалу «1+1» побачать третю серію документального проекту «Таємний код віри», присвячену проблемам гендерної рівності.

Ведучий священик Георгій Коваленко шукатиме відповіді на питання, чому релігія відвела жінці другорядну роль, та хто зображав Божу матір з непокритою головою на стародавніх фресках, що приховує мусульманська хустка та яку таємницю ховає ген Адама та Єви.

У пошуках відповідей ведучий вирушить до найбільшої в Україні національної бібліотеки, де вивчатиме требники, у тому числі старовинне видання Петра Могили, а також до унікальної ужгородської Горянської ротонди. Георгій Коваленко побуває у мечеті, де дізнається, що означає вбрання мусульманок, а в Інституті генетики фахівці відкриють раніше невідомі факти про гени наших прабатьків. Окрім того, експерт української історії моди Людмила Сівцева-Климук розповість, які символи зашифровані у звичайній українській хустці.

Нагадаємо, цикл документальних науково-пізнавальних фільмів «Таємний код віри» – спільний проект телеканалу «1+1» та «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості». У кожній програмі ведучий шукає відповіді на питання про релігію та церкву, які хвилюють кожну людину. З’ясувати істину Георгію Коваленку допомагатимуть історики, релігієзнавці, науковці, богослови та філософи. Ведучий шукає відповіді у Біблії, Корані, Торі, старих манускриптах та храмах різних конфесій.