«Таємний код віри» покаже спеціальний випуск проекту до Великодня

Телеканал «1+1» до Великодня підготував спеціальний випуск документального проекту «Таємний код віри», присвячений найдавнішому християнському святу. Спеціальний великодній випуск глядачі зможуть побачити у суботу, 15 квітня, о 10:00 на телеканалі «1+1». Про це ведучий проекту священик Георгій Коваленко розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Великдень – одне з найбільших християнських свят, яке відзначають у всьому світі, головний день у році для всіх вірян. Великдень асоціюється із запашними пасками, яскравими писанками, червоними ризами церковнослужителів, урочистим співом і взаємними привітаннями. Але чи розуміємо ми, що святкуємо? Що трапилося дві тисячі років тому із сином Божим? Ким був Ісус Христос, та що він зробив для людства? Що ж означає його воскресіння?» – ставить питання ведучий проекту.

Георгій Коваленко розповів, що Святе письмо закликає усіх людей приходити до храму на Великдень, навіть тих, хто не постував, а найголовніше – наповнити душу радістю, та робити добро для своїх ближніх.

«Світ різноманітний, і ми різні. Найкращий варіант хоча б сьогодні –завтра завітати до храму. Тому що той, хто не пройшов з Христом страсний тиждень, не може відчути радості воскресіння, той, хто не постував – не розговляється. Але навіть у книзі, по якій ми правимо великодню службу, написано: ані м’ясо, ані яйця, ані сир – не є пасха. Пасха – сам Христос. І тільки той, хто причащається, істинно вкушає Пасху. Головна пасхальна подія – це нічна літургія, яка має продовження і за межами храму та відображається у радісних та світлих привітаннях», – розповідає Георгій Коваленко.

У спеціальному великодньому випуску ведучий дослідить невідомі сторінки життя Ісуса Христа з 12 до 30 років, в Українському католицькому університеті знайде достовірні докази існування Христа, дослідить, звідки пішла традиція освячення їжі на Великдень, та що означають писанки у святковому кошику. Окрім того, ведучий Георгій Коваленко зустрінеться із учасником «Голосу країни-7» священиком Олександром Клименком та відвідає його службу у церкві Березанської колонії.

Дивіться «Таємний код віри» у суботу, 15 квітня, о 10:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, цикл документальних науково-пізнавальних фільмів «Таємний код віри» – спільний проект телеканалу «1+1» і «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості». У кожній програмі ведучий шукає відповіді на питання про релігію і церкву, які хвилюють кожну людину. З’ясувати істину Георгію Коваленку допомагають історики, релігієзнавці, науковці, богослови і філософи. Ведучий шукає відповіді в Біблії, Корані, Торі, старих манускриптах і храмах різних конфесій.