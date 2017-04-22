Ситуація в АТО лишається напруженою: двоє українських захисників поранені

Ситуація в АТО залишається напруженою

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних Сил України.

На Приморському напрямку, по опорних пунктах наших військ під Новотроїцьким ворог гатив з мінометів калібру 120-мм.

Захисників Мар`їнки накривав вогнем танків, 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Морських піхотинців поблизу Водяного та Гнутового обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Лебединського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районах населених пунктів Лебединське та Мар`їнка діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм противник накривав позиції поруч Троїцького.

Міномети калібру 82-мм застосовував поблизу Кам’янки. З озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по оборонцях Пісків.

По захисниках населених пунктів Авдіївка, Шахта «Бутівка» та Зайцеве бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а позиції під Невельським обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Шахти «Бутівка» виявляли свою активність ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Кримського ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120-мм та 82-мм.

Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю застосував по позиціях в районі Станиці Луганської та населеного пункту Жовте.

Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.