2017 04 05 23:55:33

Синоптики прогнозують хмарну суху погоду

Майже на всій території області прогнозується суха та хмарна погода.

Про це повідомляє sinoptik.ua

Температура повітря вночі складе +9…+11 градусів, удень +15…+17. Вітер змінних напрямків, переважно південний 1-8 м/с.

Народний прогноз погоди: 6 квітня відзначається переддень Благовіщення і вшановується пам’ять преподобного Захарії монаха. У народі цей день називався Похвали Богородиці: “На похвал Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком”. У давнину примітили: якщо ніч на Захарія тепла – весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.