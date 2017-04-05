Синоптики прогнозують хмарну суху погоду

Майже на всій території області прогнозується суха та хмарна погода.
Про це повідомляє sinoptik.ua
Температура повітря вночі складе +9…+11 градусів, удень +15…+17. Вітер змінних напрямків, переважно південний 1-8 м/с.
Народний прогноз погоди: 6 квітня відзначається переддень Благовіщення і вшановується пам’ять преподобного Захарії монаха. У народі цей день називався Похвали Богородиці: “На похвал Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком”. У давнину примітили: якщо ніч на Захарія тепла – весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.
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