Суд першої інстанції засудив полтавського підприємця, який ошукав більше 100 жителів області на понад 940 тисяч

Вироком Октябрського районного суду Полтави до 4 років 6 місяців обмеження волі засуджено 32-річного полтавського підприємця, який ошукав більше 100 жителів області. Окрім цього, суд постановив стягнути на користь потерпілих завдані їм понад 940 тис. грн збитків.

«За документами, будучи фізичною особою підприємцем, полтавець займався роздрібною торгівлею товарами для дому та виробництвом кухонних меблів. Проте насправді зазначений громадянин не мав ні відповідного обладнання, ні місця, ні складських приміщень для виготовлення та зберігання продукції», – розповів начальник відділу прокуратури Полтавської області Володимир Спірідонов.

За інформацією прокурора, з метою заволодіння чужим майном підприємець вимірював приміщення, укладав із людьми фіктивні договори про виготовлення та установку меблів, створюючи враження про намір виконати домовленості. Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою людей упродовж березня 2013 – лютого 2014 років він заволодів грошима 106 замовників. Найменша сума спричинених збитків становить 200 грн, найбільша – 27 тис. грн.

Зазначену особу засуджено за ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно). Вирок суду першої інстанції поки що не набув законної чинності.