Суд ООН у Гаазі затвердив, що має право на запобіжні заходи за позовом “Україна проти РФ”

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс проміжне рішення за позовом “Україна проти Росії”. Суд ООН визнав, що має юрисдикцію “prima facie” (“юрисдикцію на перший погляд”, – “24”) для розгляду даної справи. Дана юрисдикція є необхідною умовою для затвердження тимчасових заходів проти Росії.

Про це повідомив під час відкритих слухань у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає “Українська Правда”, пишуть Новини 24.

“Суд вважає, що принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію “prima facie” суду”, – зазначив суддя Абрахам.

У суді додали, що Україна виконала низку умов щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, мова йде про попередні досудові консультацій з Росією.

“Видається, що суперечку неможливо було вирішити за допомогою переговорів. Це дозволяє говорити, що вимоги “prima facie” були виконані (також щодо другої конвенції)”, – наголосив Ронні Абрахам.

Голова Суду ООН підкреслив, що міжнародний суд визнав – Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці “Україна проти Росії”.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього слухання суд у Гаазі прийняв рішення про відсутність підстав для додаткових заходів щодо Російської Федерації відповідно до Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, про що йшлося в позові України проти Росії.