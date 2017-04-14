Страсна п’ятниця: звичаї та традиції українців
Страсна п’ятниця: звичаї та традиції українців
Страсна п’ятниця – найстрогіший день Страсного тижня. Цього року вона припадає на 14 квітня. Що в цей день можна робити, а що забороняється, відповідно до українських звичаїв.
Що не можна робити у страсну п’ятницю
У Страсну п’ятницю слід повністю відмовитися від їжі. Лише ввечері можна з’їсти хліба та воду.
Також потрібно уникати веселощів та різних розваг.
Хто в Страсну п’ятницю сміється, той весь рік плакатиме,
– каже народна приказка.
У цей день не можна виконувати хатню роботу: ні шити, ні різати, ні прибирати. Слід завершити усе прибирання у Чистий четвер.
Не можна працювати і на землі. Українці вірили, що якщо посіяти чи посадити щось в цей день, то врожаю не буде.
За повір’ям, у страсну п’ятницю треба відмовитися від стрижки та фарбування волосся чи будь-яких інших косметичних процедур.
Що можна робити у Страсну п’ятницю
У Страсну п’ятницю християнам варто відвідати богослужіння та помолитися.
Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння 12 запалених свічок і розставити їх у будинку, то це обов’язково принесе у дім благополуччя та удачу на наступний рік.
Хоч у Страсну п’ятницю працювати не можна, але дозволено випікати паски.
У народі кажуть, що випічка, приготована у Велику п’ятницю, не зіпсується і не покриється цвіллю, а також матиме цілющу силу.
Також є народне повір’я для мам – в цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування – такий малюк має бути здоровий та сильний.