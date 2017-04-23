Який рейтинг діяльності полтавських депутатів-мажоритарників

Став відомим рейтинг діяльності восьми полтавських депутатів-мажоритарників

Рейтинги діяльності 88 депутатів-мажоритарників за лютий цього року склав сайт «Рада».

До списку потрапили вісім депутатів Полтавської області.

В першу десятку найактивніших увійшли двоє: шосте місце посів представник політичної сили «Партія відродження» Олег Кулініч. Він пропустив сім засідань Верховної Ради та чотири засідання комітету.

Сьомим став позапартійний Юрій Бублик, який сорок один раз був відсутній на засіданнях Верховної Ради та 13 разів пропустив засідання комітету.

Костянтин Іщейкін посів 18-те місце у рейтингу діяльності.

Андрій Река 27-ме, Сергій Каплін 42-ге, Юрій Шаповалов-48, Руслан Богдан -48-ме.

На 87-му, передостанньому місці, опинився Костянтин Жеваго, який 170 разів був відсутній на засіданнях Верховної Ради. І з 50-ти був один раз на засіданні комітету. На пленарних засіданнях його не було 4836 разів.