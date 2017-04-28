Стартував новий сезон у парку «Перемога» (ФОТО)

Сьогодні відбулося урочисте відкриття нового сезону в Полтавському міському парку культури і відпочинку «Перемога». Він є одним із найулюбленіших місць відпочинку дітей і дорослих.

“Завжди з нетерпінням чекаємо днів, коли разом із родиною зможемо вихідні проводити саме тут, – зазначила полтавка Марина, мама двох діток. – Цьогорічне відкриття для нас є особливим, адже моя старша дівчинка бере участь в урочистому заході”.

Цього теплого, сонячного дня парк перетворився на чарівний, світлий і ні з чим незрівняний світ дитинства, країну радості, безмежного і безтурботного щастя. Яскрава концертна програма за участю дитячих творчих колективів міста, виставка дитячої творчості, конкурс малюнку на асфальті, ростові ляльки перенесли всіх присутніх у неймовірний казковий світ.

А щоб кожен зміг відчути святковий настрій в повній мірі, усі комунальні атракціони працювали безкоштовно.

До старту нового сезону проведели щорічну планову підготовку та перевірку атракціонів на технічну справність та безпечність. Обслуговуючий персонал, оператори, контролери пройшли медичний огляд та отримали відповідні довідки.

Довідково:

Полтавський парк культури та відпочинку «Перемога» – найстаріший та найбільший парк Полтави, заснований на початку ХІХ століття. Парк створено на місці природної діброви, що належала поміщику С.М. Кочубею.

Згідно з проектом М.Амвросимова, площу обгородили, висадили дерева, побудували альтанки, оранжереї, де вирощували цитрусові культури, квіти. У 1820 році в одному з куточків міського саду засновано школу садівництва, яка проіснувала до 1841 року. Під час фашистської окупації були знищені столітні дуби та інші дерева саду. Але у мирний час дбайливі полтавці знову засадили чудовий парк і назвали його парком культури і відпочинку «Перемога».

На території парку знаходиться Співоче поле ім. Марусі Чурай та міські атракціони: «Колесо огляду», «Сюрприз», «Веселі гірки», «Кімната сміху», «Лодочки».