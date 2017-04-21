Стали відомі подробиці наїзду автівки на протестуючих у Кременчуці (відео)

Люди перекрили автодорогу, вимагаючи залишити територію ландшафтного заповідника Білецьківські Плавні за громадою села.

Аж, раптом, Шкода і водій каже, що везе ліки до хворого, мовляв, пропустить. У водія червоної автівки здали нерви. Чоловік, побачивши, що когось пропускають, нажав на газ. Травми отримали троє чоловіків, проти водія вже відкрили кримінальне впровадження за навмисне нанесення легких телесних ушкоджень

За матеріалами інтернет видань.