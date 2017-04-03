2017 04 03 12:42:05

Стали відомі імена всіх учасників, які потрапили до чвертьфіналу «Голосу країни-7»

Учора в «Голосі країни-7» на телеканалі «1+1» завершився один з найбільш напружених етапів проекту – «нокаути», за результатами якого стали відомі імена всіх учасників, яким пощастило потрапити до прямих ефірів.

Учасники команд Джамали і Тіни Кароль виступали на сцені з сольними номерами. Після виступу кожного з учасників тренер визначав, на який з чотирьох червоних стільців його посадити. Особливістю «нокаутів» і головним завданням учасника на цьому етапі є втриматися на червоному стільці, адже залишитися в команді кожного тренера може тільки чотири учасники.

Зворушливим виконанням пісні Тіни Кароль «Помню» вразила глядачів учасниця команди Джамали Наіле Ібраімова. Дівчина – землячка Джамали. На «сліпих прослуховуваннях» Наіле зізналася, що дуже переживає через ситуацію, в якій опинився її рідний Крим. Родина учасниці постійно свариться, обговорюючи політичні питання. Виконавши пісню «Помню», Наіле зізналася, що думала про свою рідну землю. Тренер високо оцінила професійний ріст учасниці на проекті і посадила її на перший стільчик, в результаті чого вона пройшла до прямих ефірів проекту.

https://1plus1.ua/golos–krainy/video/naile–ibraimova–pomnu–nokauti–golos–kraini-7-sezon

Посунула всіх конкуренток на червоних стільцях і пройшла до прямих ефірів учасниця команди Джамали Анна Кукса з Житомира. Дівчина виконала пісню «Ой, заграли музики» Квітки Цісик в сучасній інтерпретації, чим заслужила захоплення Потапа.

«Твій виступ – це цукерочка! У тебе велике майбутнє. Незалежно від рішення Джамали зараз, ти вже можеш пробувати себе у великому шоу-бізнесі», – сказав Потап.

Запам’яталася яскравим виступом на «нокаутах» учасниця команди Тіни Кароль Анастасія Малашкевич з Білорусі, яку конкуренти по команді називають «фірмачкою» академічного співу. Для виступу на «нокаутах» учасниця обрала пісню Джорджа Майкла «Jesus To A Child», яку заспівала в оперній манері.

«Ви чудово знаходите себе в поп-музиці, незважаючи на свій академічний вокал. Я б дуже хотів, щоб Ви продовжили участь в проекті», – сказав Потап.

Тіна Кароль також високо оцінила виступ Анастасії і подарувала їй квиток до прямих ефірів проекту.

Головною інтригою епізоду був результат виступу священика Олександра Клименка з команди Тіни Кароль. Учасник підкорив серця всіх тренерів і глядачів проникливим виконанням пісні гурту «Океан Ельзи» «Мить», а Катю Чілі зворушив до сліз.

«Ви – людина, яка володіє неймовірним голосом, думає на сцені про кожне слово. Це було так проникливо, так щиро», –зазначив Сергій Бабкін.

Тіна Кароль прислухалася до думки глядачів у залі, які підказували їй посадити Олександра Клименка на перший стілець. В результаті, учасник потрапив до чвертьфіналу.

Таким чином, в прямі ефіри сьомого сезону проекту потрапили Анна Кукса, Яна Бліндер, Наіле Ібраімова і Ольга Богатиренко з команди Джамали, а також Олександр Клименко, Катя Чілі, Анастасія Малашкевич і Галина Шкода з команди Тіни Кароль.

https://1plus1.ua/golos-krainy/komandy#up

Нагадаємо, ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Дивіться прямий ефір «Голосу країни-7» наступної неділі, 9 квітня, о 21:00 на телеканалі «1+1».



