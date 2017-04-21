Стало відомо, як працюватиме міський транспорт у поминальні дні

Враховуючи значне збільшення пасажиропотоку у поминальні дні, для задоволення потреб населення у безпечному та якісному транспортному обслуговуванні, 22 березня виконавчий комітет затвердив рішення «Про роботу міського пасажирського транспорту у Великодні і поминальні дні в 2017 році». Про це повідомили в Полтавській міській раді.