Стало відомо, як працюватиме міський транспорт у поминальні дні
Стало відомо, як працюватиме міський транспорт у поминальні дні
Враховуючи значне збільшення пасажиропотоку у поминальні дні, для задоволення потреб населення у безпечному та якісному транспортному обслуговуванні, 22 березня виконавчий комітет затвердив рішення «Про роботу міського пасажирського транспорту у Великодні і поминальні дні в 2017 році». Про це повідомили в Полтавській міській раді.
Відповідно до рішення, 23 та 24 квітня 2017 року по місту курсуватимуть:
– 2 автобуси за маршрутом «Огнівка – Розсошенське кладовище»;
– 10 автобусів за маршрутом №33 «с.Яківці – Дендропарк – Розсошенське кладовище»;
– 2 автобуси за маршрутом «Браїлки – Половки – Розсошенське кладовище»;
– додаткові тролейбуси за маршрутами №2 «Південний вокзал – с.Розсошенці» та №7 «Інститут зв’язку – с.Розсошенці (ч/з Половки, Алмазний)»;
– 1 автобус за маршрутом «вул.Б.Хмельницького – Затуринське кладовище».