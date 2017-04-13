Стала відома команда арбітрів матчу “Черкаський Дніпро”-“Полтава”
Стала відома команда арбітрів матчу “Черкаський Дніпро”-“Полтава”
Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі 25-го туру Першої ліги, між командами ФК “Черкаський Дніпро” (Черкаси) – ФК “Полтава” (Полтава)
Про це повідомляє прес-служба Фк «Полтава»
Головний Арбітр: Панчишин Дмитро (Харків)
Асистенти арбітра: Вишневський Юрій (. Київська обл) Ісаєв Антон (Запоріжжя)
Четвертий арбітр: Цибулько Євгенія (Черкаська обл.)
Спостерігач арбітражу: Возняк Сергій (Миколаїв)