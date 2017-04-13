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Стала відома команда арбітрів матчу “Черкаський Дніпро”-“Полтава”

Стала відома команда арбітрів матчу “Черкаський Дніпро”-“Полтава”

 Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі 25-го туру Першої ліги, між командами ФК “Черкаський Дніпро” (Черкаси) – ФК “Полтава” (Полтава)

Про це повідомляє прес-служба Фк «Полтава»

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Головний Арбітр: Панчишин Дмитро (Харків)

Асистенти арбітра: Вишневський Юрій (. Київська обл) Ісаєв Антон (Запоріжжя)

Четвертий арбітр: Цибулько Євгенія (Черкаська обл.)

Спостерігач арбітражу: Возняк Сергій (Миколаїв)

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