Спільна заява голови Полтавської ОДА Валерія Головка та голови обласної ради Олександра Біленького
“Звертаємось до міського голови Полтави, Олександра Мамая, з проханням якомога швидше зібрати сесію міської ради для стабілізації ситуації яка сьогодні виникла в місті. Просимо мера не загострювати подій та зупинити політичні пристрасті.
Шановний, Олександр Федорович, не підривайте авторитет міста подібними діями. Якомога швидше вийдіть до громади та скличте сесію. Ви повинні взяти до уваги усі вимоги які висувають мешканці міста”.
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