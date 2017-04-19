Сьогоднішнє рішення Суду є важливим для міжнародного права, яке доводить свою дієвість у відновленні справедливості у світі, – Зеркаль

Вона зазначила, що українська сторона мала на меті довести попередню юрисдикцію і надати саме докази наявності порушення Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

“Сьогоднішнє рішення Суду є важливим для міжнародного права, яке доводить свою дієвість у відновленні справедливості у світі. Ми цінуємо зваженість Суддів Міжнародного Суду ООН, які винесли це рішення. Це рішення визнало серйозність ситуації, до якої приводять дії Російської Федерації, і що громадяни України потребують захисту. Це стосується як Криму так і Донбасу, про що Суд чітко зазначив. Шкода, що Міжнародний Суд ООН не вважає доцільним застосування тимчасових заходів також по відношенню до дій Російської Федерації на сході України”, – написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

“Ми закликаємо всю міжнародну спільноту надзвичайно ретельно стежити за виконанням Росією рішення цього Суду та притягати Росію за відповідальність за кожен факт порушення цього рішення. Ми продовжуємо ретельно готуватися до слухань по суті, аби остаточно довести свідоме і зухвале порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Сьогоднішнє рішення Суду не звільняє Російську Федерацію від обов’язку дотримуватись зобов’язань за обома конвенціями”, – додала вона.