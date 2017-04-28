Сьогодні протягом дня тривають онлайн-вибори до Громадської ради при МОЗ, проголосувати може кожен охочий

Обрати можна від 1 до 35 кандидатів (35 – це максимальна кількість членів громадської ради відповідно до постанови КМУ №996).

Система працює за принципом відкритого протоколу: під час голосування ви можете перевірити свій голос, а після завершення голосування – переглянути всі голоси та самостійно підрахувати результат.

Ознайомитись із процедурою виборів можна нижче:

1. Для початку голосування перейдіть за цим посиланням та натисніть на кнопку внизу сторінки: https://gromrada.moz.gov.ua/voting/start.php

2. Введіть Вашу електронну адресу;

3. Введіть текст із зображення на картинці;

4. Перевірте пошту та перейдіть за посиланням у листі (через високе навантаження може бути затримка до 10 хвилин);

5. Підтвердіть свій мобільний номер через введеня коду, який ви отримаєте в СМС-повідомленні. Обрати можна від 1 до 35 кандидатів (35 – це максимальна кількість членів громадської ради відповідно до постанови КМУ №996).