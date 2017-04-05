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Головне, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 04 05 08:38:52

Сьогодні на Полтавщині попрощаються із загиблим бійцем 72 ОМБр

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Сьогодні відбудеться прощання із загиблим 21-річним Артуром Латченко, військовослужбовцем 72 ОМБр. Проведуть юнака в останню путь сьогодні, у рідному селі Більськ, Котелевського району, о 12:00.

Нагадаємо, трагедія сталась 3 квітня у районі населеного пункту Шахта Бутівка. Хлопець загинув внаслідок ворожого обстрілу.

 

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