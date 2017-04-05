Сьогодні на Полтавщині попрощаються із загиблим бійцем 72 ОМБр

Сьогодні відбудеться прощання із загиблим 21-річним Артуром Латченко, військовослужбовцем 72 ОМБр. Проведуть юнака в останню путь сьогодні, у рідному селі Більськ, Котелевського району, о 12:00.