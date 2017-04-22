Сьогодні на Кобеляччині знешкодять 12 артснарядів

21 квітня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення що в лісосмузі, поза межами населеного пункту в с. Кобелячок Кременчуцького району місцевими мешканцями виявлено 11 артснарядів калібру 120 мм та 1 артснаряд калібру 75 мм, часів минулих війн.

Працівниками національної поліції організовано охорону місця виявлення.

Знищення боєприпасів планується 22 квітня, групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Шановні громадяни! У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій, рекомендується негайно припинити роботи в місці (районі) його виявлення, поінформувати про нього інших осіб, які знаходяться поруч, у разі можливості забезпечити їх евакуацію з небезпечної території, не підходити, не торкатися та не пересувати його, знаходячись поблизу нього, утримуватися від куріння, використання засобів радіозв’язку, у тому числі й мобільного, не здійснювати самостійні дії, по можливості забезпечити охорону виявленого підозрілого предмета, (за захисними спорудами чи предметами), ведучи спостереження на безпечній відстані. По можливості позначити або огородити місце перебування (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали – дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо); повідомити про небезпечну знахідку місцевий орган виконавчої влади, поліцію, рятувальників надавши інформацію про характерні ознаки ймовірного вибухового пристрою (місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила); обов’язково дочекатися прибуття рятувальників. поліції, знаходячись на безпечній відстані від місця знахідки.

ГУ ДСНС України у Полтавській області