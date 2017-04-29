Сьогодні Горішні Плавні святкують День міста

Городян та гостей міста запрошують на свято! День міста традиційно у Горішніх Плавнях відзначають в останню суботу квітня.

Цьогоріч 29 квітня Горішні Плавні святкують День міста :

Затока «Барбара»:

9.00 – 17.00 – Кубок пам’яті майстра спорту міжнародного класу О. Литвиненка з веслування на човнах класу «Дракон». У програмі:

9.00 – парад команд біля кафе «Жара»;

10.00 – 17.00 – змагання та показові виступи команд на човнах класу «Дракон».

Денна програма свята (на набережній Дніпра):

10.00 – 15.00 – виставка собак;

12.00 – виступ духового оркестру, офіційне відкриття виставки техніки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК» (майданчик біля бару «Аква»);

12.30 – 14.30 – конкурсно-розважальна програма для дітей від ТОВ «Єриствіський ГЗК» за участю колективів ЦД та ЮТ (майданчик біля бару «Аква»);

12.00 – 16.00 – свято морозива від ТМ «Ласунка» (біля розважального центру CITY CLUB);

12.00 – 17.00 – Алея майстрів та майстер-класи з гончарства, живопису та декоративно-ужиткового мистецтва;

12.00 – 21.00 – робота дитячих ігрових атракціонів, надувних батутів та ін.;

12.00 – 21.00 – виїзна торгівля.

Вечірня програма (на Марсовому полі):

18.00 – 19.40 – концерт міських творчих колективів та колективів ПК і Т;

19.40 – 20.00 – офіційні вітання від міського голови, нагородження;

20.00 – 21.00 – виступ співачки ALYOSHA