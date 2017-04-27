Скасування абонплати на газ набере чинності з 28 квітня

Постанову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ( НКРЕКП ), №494 від 10 квітня про скасування абонентської плати за розподіл газу опубліковано в сьогоднішньому номері газети “Урядовий кур’єр”, пише news.finance.ua

Згідно з текстом документа, він набере чинності на наступний день після офіційної публікації, тобто, 28 квітня.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня 2017 року прийняла рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу. Нова система передбачає відділення тарифів на транспортування і розподіл від ціни газу як товару.

Проте вже 10 квітня НКРЕКП скасувала своє рішення про введення абонплати за розподіл газу для його доопрацювання. Разом з тим тривалий час відповідна постанова регулятора не публікувалася, що створило правовий вакуум в питанні оплати за газ і його розподіл.