2017 04 07 20:40:42

Сімейка слонів «оселилася» Горішніх Плавнях

Міський парк культури і відпочинку у Горішніх Плавнях озеленюють.

Про це повідомили на сторінці у Facebook і виклали фото.

Нині роблять контурне формування декоративних кущів. Їх обрізали у формі слонів. Тут з’явилася ціла сімейка. Автори сподіваються, що сімейка слоників викликатиме інтерес не тільки у дітей, а й у дорослих жителів Горішніх Плавнів