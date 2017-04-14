Сільські голови на Полтавщині поговорять з громадянами перед травневими святами щодо лісових пожеж

Сьогодні у режимі відеоконференції відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі голів регіональних комісій.

Перед початком засідання голова Полтавської ОДА Валерій Головко запитав про ситуацію з пожежами у Полтавській області та шляхи їх уникнення:

— Історія пожеж не нова. Колись їх більше, колись менше, чи то через тепло, чи хтось на дачу поїхав. Але ситуація не змінюється кардинально. Потрібно приймати рішення, які б попередили виникнення пожеж.

У цьому році спостерігається незначне підвищення пожеж. Головною причиною вважають початок дачного сезону. Люди на своїх земельних ділянка спалюють стару траву, але без нагляду цей процес переростає в пожежу.

— Люди хочуть дешевшим і швидшим шляхом підготувати землі до використання, тому підпалюють траву, що в деяких випадках призводить до пожеж, — пояснює директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов. — Можливо, треба вносити пропозиції, щодо посилення відповідальності та збільшення штрафу.

Валерій Головко зауважив, якщо людина володіє земельною ділянкою, вона повинна відповідати за безпеку на ній.

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Ігор Піддубний запропонував закріплювати лісосмуги за користувачами землі, щоб підвищити рівень спостереження та безпеки ділянок.

Під час відеоконференції розглянули питання про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь у літній період.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін доповів, що у минулому році вдалося зменшити кількість лісових пожеж у 2,5 рази, а пожеж на торфовищах — у 2 рази:

— Позитивна тенденція по зменшенню пожеж була досягнута завдяки своєчасно вжитим профілактичним заходам, проведенням щоденного жорсткого моніторингу, щодо пожежної обстановки та оперативного реагування департаментів.

За ініціативи Державної служби з надзвичайних ситуацій запроваджений новий підхід до протидії пожеж у екосистемах, який підтвердив свою ефективність.

— На Гончарівському міському полігоні у Чернігівській області вдалося ліквідувати серйозне загорання. Тільки завдяки комплексному залученню іноземної техніки нам вдалося ліквідувати пожежу в 20 гектарів, — розповів Микола Чечоткін.

Також він закликав місцеві органи влади провести серйозну розмову з сільськими головами напередодні травневих свят. Адже люди відпочиватимуть в лісі і робитимуть вогнища, що можуть спричинити пожежу.

— Потрібно серйозно попрацювати з головами селищних рад, з очільниками територіальних громад та громадськими активістами, щоб вони провели обходи і нагадали людям правила поводження з вогнем і можливі наслідки. Роз’яснили відповідальність, за спалювання рослинності і сміття. Це дозволить вчасно попереджувати пожежі, — наголосив голова ДСНС.

Наостанок керівництво комісії запропонувало областям, які мають перевиконання по бюджету закупити додаткову техніку підвищеної прохідності.