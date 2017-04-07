2017 04 07 10:50:12

Серед проросійських найманців зросла кількість небойових втрат та грубих порушень, що призводять до загибелі мирних мешканців, – розвідка

ГУ розвідки Міністерства оборони України У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни, які призводять до загибелі цивільного населення. Про це повідомляє

Так, за минулу добу у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло чотверо військових 1 АК ЗС РФ. Як уточнює розвідка – по два військовослужбовці зі складу 3 окремої мотострілецької бригади Горлівки та 11 окремого мотострілецького полку Донецьку.



Також, 5 квітня військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1 АК, будучи напідпитку, перевищив швидкість під час керування автомобілем і не впоравшись з управлінням, скоїв зіткнення з іншим авто.

Внаслідок аварії загинув водій цивільного автомобіля і його вагітна дружина.