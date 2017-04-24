Серед десятки найбагатших українців – двоє з Полтави

У рейтингу найбагатших українців до першої десятки потрапили двоє представників Полтавщини.

У щорічному рейтингу найбагатших українців, складеному журналом «Фокус», до першої десятки увійшли двоє багатіїв із Полтавщини.

Колишній полтавський народний депутат, власник «Кернел Груп» Андрій Веревський посів п’яту сходинку рейтингу. Його статки становлять 871 мільйон доларів США. Торік Веревський знаходився на десятому місці в списку «Фокуса».

Народний депутат Костянтин Жеваго, з грошовими активами у розмірі 635 мільйонів доларів США, опинився на восьмій сходинці. За рік він піднявся з 18 сходинки торішнього рейтингу.

Очолює рейтинг, вже традиційно, Ренат Ахметов. Його статки складають 2,2 мільярди доларів США.

Замкнув десятку українських багатіїв Петро Порошенко, який має 589 мільйонів доларів США.

За матеріалами інтернет видань.