Сейф приватного підприємця обікрали на Полтавщині
Сейф приватного підприємця обікрали на Полтавщині
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які здійснили крадіжку цінностей із сейфу приватного підприємця на Полтавщині.
Про це повідомили у ГУ НП Полтавської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення від 54-річного приватного підприємця про викрадення з його сейфу документів, 7000 гривень, медичного обладнання та оргтехніки.
Працівники сектору кримінальної поліції Зіньківського відділення поліції встановили причетність до крадіжки майна і коштів підприємця двох мешканців міста Охтирка 27-и та 37-и років.
Раніше спільники не потрапляли в поле зору правоохоронців.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.