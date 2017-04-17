Сейф приватного підприємця обікрали на Полтавщині

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які здійснили крадіжку цінностей із сейфу приватного підприємця на Полтавщині.

Про це повідомили у ГУ НП Полтавської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від 54-річного приватного підприємця про викрадення з його сейфу документів, 7000 гривень, медичного обладнання та оргтехніки.

Працівники сектору кримінальної поліції Зіньківського відділення поліції встановили причетність до крадіжки майна і коштів підприємця двох мешканців міста Охтирка 27-и та 37-и років.

Раніше спільники не потрапляли в поле зору правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.