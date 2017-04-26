Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE
Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE
Сьогодні у Києві оголосили наступні 25 об’єднаних громад, які стануть учасниками програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».
«Ми очікуємо, що усі громади, які беруть участь в Програмі, обов’язково стануть обличчям децентралізації, а їхні представники – агентами змін на місцях. Завдяки міжнародній підтримці ці громади тепер мають додаткові можливості, щоб продемонструвати швидкі зміни, стати взірцем для інших у створенні та впровадженні власних стратегій розвитку, у підвищенні рівня освітніх, медичних, соціальних, адміністративних та інших послуг мешканцям, у реалізації інфраструктурних проектів, у ефективному використані коштів і, загалом, – у вирішенні більшості питань місцевого значення», – сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода під час офіційного оголошення партнерства Програми DOBRE з 25 об’єднаними громадами.
Серед 25 обраних громад – по шість з Дніпропетровської та Тернопільської областей, п’ять з Миколаївської, три з Івано-Франківської, по дві з Херсонської та Кіровоградської областей, одна з Харківської. А саме:
|Дніпропетровська область:
Гречаноподіївська сільська громада
Івано-Франківська область:
Більшівцівська селищна громада
Нижньовербізька сільська громада
Кіровоградська область:
|Миколаївська область:
Кам’яномостівська селищна громада
Галицинівська сільська громада
Тернопільська область:
Золотопотіцька селищна громада
Великогаївська сільська громада
Харківська область:
Старосалтівська селищна громада
Херсонська область:
Як відомо, 25 перших об’єднаних громад, які отримають підтримку проекту USAID DOBRE, було оголошено 25 жовтня 2016 року.
Прес-служба Мінрегіону України.