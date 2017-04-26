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13 Суспільство Україна 

Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE

Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE

Сьогодні у Києві оголосили наступні 25 об’єднаних громад, які стануть учасниками програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

«Ми очікуємо, що усі громади, які беруть участь в Програмі, обов’язково стануть обличчям децентралізації, а їхні представники – агентами змін на місцях. Завдяки міжнародній підтримці ці громади тепер мають додаткові можливості, щоб продемонструвати швидкі зміни, стати взірцем для інших у створенні та впровадженні власних стратегій розвитку, у підвищенні рівня освітніх, медичних, соціальних, адміністративних та інших послуг мешканцям, у реалізації інфраструктурних проектів, у ефективному використані коштів і, загалом, – у вирішенні більшості питань місцевого значення», – сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода під час офіційного оголошення партнерства Програми DOBRE з 25 об’єднаними громадами.

Серед 25 обраних громад – по шість з Дніпропетровської та Тернопільської областей, п’ять з Миколаївської, три з Івано-Франківської, по дві з Херсонської та Кіровоградської областей, одна з Харківської. А саме:

Дніпропетровська область:

Зеленодольська міська громада

Софіївська  селищна громада

Васильківська селищна громада

Гречаноподіївська сільська громада

Богданівська сільська громада

Вербківська сільська громада

 

Івано-Франківська область:

Більшівцівська селищна громада

Нижньовербізька сільська громада

Матеївецька сільська громада

 

Кіровоградська область:

Новоукраїнська міська громада

Маловисківська міська громада

 Миколаївська область:

Доманівська селищна громада

Кам’яномостівська селищна громада

Мостівська сільська громада

Галицинівська сільська громада

Куцурубська сільська громада

 

Тернопільська область:

Шумська міська громада

Скалатська міська громада

Теребовлянська міська громада

Вишнівецька селищна громада

Золотопотіцька селищна громада

Великогаївська сільська громада

 

Харківська область:

Старосалтівська селищна громада

 

Херсонська область:

Чаплинська селищна громада

Присиваська сільська громада

 

Як відомо, 25 перших об’єднаних громад, які отримають підтримку проекту USAID DOBRE, було оголошено 25 жовтня 2016 року.

Прес-служба Мінрегіону України.

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