Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE

Сьогодні у Києві оголосили наступні 25 об’єднаних громад, які стануть учасниками програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

«Ми очікуємо, що усі громади, які беруть участь в Програмі, обов’язково стануть обличчям децентралізації, а їхні представники – агентами змін на місцях. Завдяки міжнародній підтримці ці громади тепер мають додаткові можливості, щоб продемонструвати швидкі зміни, стати взірцем для інших у створенні та впровадженні власних стратегій розвитку, у підвищенні рівня освітніх, медичних, соціальних, адміністративних та інших послуг мешканцям, у реалізації інфраструктурних проектів, у ефективному використані коштів і, загалом, – у вирішенні більшості питань місцевого значення», – сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода під час офіційного оголошення партнерства Програми DOBRE з 25 об’єднаними громадами.

Серед 25 обраних громад – по шість з Дніпропетровської та Тернопільської областей, п’ять з Миколаївської, три з Івано-Франківської, по дві з Херсонської та Кіровоградської областей, одна з Харківської. А саме:

Як відомо, 25 перших об’єднаних громад, які отримають підтримку проекту USAID DOBRE, було оголошено 25 жовтня 2016 року.

Прес-служба Мінрегіону України.