СБУ закликає полтавців бути пильними

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби.

Особливу увагу слід звертати на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Вони можуть проявляти незрозумілий підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об’єктів, будівель органів влади та управління.

У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності просимо анонімно повідомити про це до Управління СБУ в Полтавській області за номером гарячої лінії 0532-511-838 та на електронну поштову скриньку: usbu_pol@ssu.gov.ua