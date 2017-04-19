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20170419_073534 Надзвичайні ситуації Полтавщина Суспільство 

Рятувальники надали допомогу постраждалому внаслідок ДТП на автодорозі Полтава – Олександрія (Фото)

Рятувальники надали допомогу постраждалому внаслідок ДТП на автодорозі Полтава – Олександрія (Фото)

Сьогодні  о 07:14  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Полтава – Олександрія біля села Підгорівка Козельщинського району зіткнулися автомобілі Skoda Octavia та МАN.

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В результаті події водій легкового автомобіля отримав травми різного ступеня та виявився  заблокованим в понівеченому транспортному засобі.
За допомогою спеціального обладнання рятувальники ДСНС деблокували потерпілого із автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

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