Рятувальники надали допомогу постраждалому внаслідок ДТП на автодорозі Полтава – Олександрія (Фото)

Сьогодні о 07:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Полтава – Олександрія біля села Підгорівка Козельщинського району зіткнулися автомобілі Skoda Octavia та МАN.

В результаті події водій легкового автомобіля отримав травми різного ступеня та виявився заблокованим в понівеченому транспортному засобі.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники ДСНС деблокували потерпілого із автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.