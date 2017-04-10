Розшукують полтавця, який переховується від органів досудового розслідування
Розшукують полтавця, який переховується від органів досудового розслідування
Полтавський відділ поліції за скоєння злочину, передбаченого статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) розшукує Усенко Євгенія Володимировича, 05.04.1973 року народження, мешканця Полтавської області.
Чоловік переховується від органів досудового розслідування.
Інформацію про місце перебування Євгенія Усенка можна повідомити до чергової частини Полтавського відділу поліції за телефонами – (0532) 51-77-55, до чергової частини обласного управління поліції (0532) 51-77-02, або на телефон сall-центру ГУНПв Полтавській області за номером «102».