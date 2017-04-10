Розшукують полтавця, який переховується від органів досудового розслідування

Полтавський відділ поліції за скоєння злочину, передбаченого статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) розшукує Усенко Євгенія Володимировича , 05.04.1973 року народження, мешканця Полтавської області.

Чоловік переховується від органів досудового розслідування.

Інформацію про місце перебування Євгенія Усенка можна повідомити до чергової частини Полтавського відділу поліції за телефонами – (0532) 51-77-55, до чергової частини обласного управління поліції (0532) 51-77-02, або на телефон сall-центру ГУНПв Полтавській області за номером «102».