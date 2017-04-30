Розпочався тиждень Євробачення-2017

Сьогодні, 30 квітня, за тиждень до офіційного старту Євробачення-2017, головна арена пісенного конкурсу відкрила свої двері для перших делегацій країн-учасниць та представників українських та іноземних ЗМІ.

Сьогодні в МВЦ розпочались перші репетиції конкурсантів. Протягом дня пробні виходи на сцену відпрацюють учасники з Австралії, Азербайджану, Албанії, Бельгії, Грузії, Португалії, Фінляндії, Чорногорії та Швеції.

Конкурсанти, що вже побували на сцені МВЦ та провели репетиції, захоплені технічними можливостями арени конкурсу та якістю звуку.

“Моя перша репетиція була чудовою. Я чотири рази проспівала свою пісню, і можу сказати, що обожнюю цей звук і цю сцену. Мені було дуже комфортно з тим звуком, який я чула у своїх навушниках. Я вражена красою сцени, і щаслива, що нарешті можу стояти на ній“, – розповіла учасниця з Албанії Ліндіта Халімі.

Крім цього, від сьогодні у приміщенні прес-центру тривають зустрічі формату “Meet & Greet”, під час яких конкурсанти у неформальній обстановці знайомляться з представниками преси, фанами, та проводять короткі автограф-сесії.

Також сьогодні офіційно розпочав свою роботу прес-центр, розрахований на 2000 осіб. Організатори виконали всі вимоги Європейської мовної спілки щодо його оснащення, тому він відповідає найвищим стандартам, та є комфортним і безпечним.

Виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак запевнив, що приміщення прес-центру стане зручним місцем для оперативної роботи. “Ми раді вітати всіх членів делегацій та гостей Євробачення в Україні. Наша команда зробить все для того, щоб всім було комфортно і це свято запам’яталося на все життя”, – додав він.

Своїми враженнями від організації робочого простору поділились деякі представники ЗМІ

“Враження хороші. Прес-центр працює добре. Для мене як для журналіста головне – хороший Інтернет, а він тут просто ідеальний. У багатьох країнах із цим були величезні проблеми. В Україні зробили все на найвищому рівні, тому я чекаю двотижневого свята і дуже сподіваюсь, що все вдасться”, – розповіла оглядачка азербайджанського видання Esckaz Саміра Алігусейнова.

У понеділок, 1 травня о 20:00 відбудеться відкриття ще однієї офіційної локації Євробачення–2017 – EUROCLUB у Конгресно-виставковому центрі “Парковий”, де відбуватимуться найяскравіші вечірки країн-учасниць конкурсу, фан-зустрічі та виступи відомих артистів. На Хрещатику 4 травня відкриється офіційна фан-зона Євробачення-2017 – Eurovision Village із загальною площею 13 000 метрів квадратних. Сцена Eurovision Village стане другою за величиною після головної.

Детальніше про всі події пісенного конкурсу можна дізнавайтесь у спеціальному дайджесті Євробачення-2017.

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