Розпочали розгляд справи щодо спотворення результатів торгів ФОП Сергієнком В.І. та ТОВ «Торгова компанія «Світ продуктів»

Територіальним відділенням розпочато розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ФОП Сергієнка В.І. та ТОВ «Торгова компанія «Світ продуктів» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів по лотах № 9, № 66 та № 84, що проводились регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у 2016 році на закупівлю продуктів харчування.

Територіальним відділенням Антимонопольного комітету України відповідно до звернення Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та на виконання доручення Антимонопольного комітету України здійснюється дослідження ринку закупівель товарів, робіт та послуг, зокрема, торгів, проведених у 2016 році регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю продуктів харчування.

За результатами аналізу документів та інформації, отриманої в ході проведеного дослідження даної процедури закупівлі, встановлено обставини, які можуть свідчити про те, що між учасниками ФОП Сергієнко В.І. та ТОВ «Торгова компанія «Світ продуктів» відбувався обмін інформацією щодо узгодження пропозицій конкурсних торгів під час підготовки та участі у процедурі закупівлі, проведеній регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у 2016 році на закупівлю продуктів харчування, а саме: «Код ДК 016:2010: 10.51.1 – Молоко та вершки рідинні, оброблені, код ДК 021:2015: 15511000-3 – Молоко».