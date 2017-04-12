Розпочали розгляд справ щодо ТОВ «Ві.Ай.ПІ. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс»

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала розгляд справ щодо ТОВ «Ві.Ай.ПІ. Будівельна компанія» за неподання інформації територіальному відділенню та щодо ТОВ «Будгарант Плюс» за подання інформації у неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені законодавством строки.

На виконання доручення АМКУ територіальним відділенням здійснюється дослідження на предмет наявності (відсутності) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс» під час проведення в жовтні 2016 року Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації процедури відкритих торгів по предмету закупівлі «Реставрація Полтавської обласної філармонії» по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава». У зв’язку з цим територіальне відділення надіслало відповідні вимоги щодо отримання інформації від ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс», однак у визначені головою відділення строки від ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» інформація надана не була, а ТОВ «Будгарант Плюс» надало інформацію у неповному обсязі.

Відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».