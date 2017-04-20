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18010560_1318043008293660_1287634429593036969_n-768x581 Полтавщина Суспільство 

Рідним загиблих в ДТП кременчужан нададуть допомогу

Рідним загиблих в ДТП кременчужан нададуть допомогу

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради готовий надати допомогу рідним загиблих кременчужан, які вчора стали жертвами ДТП за участю маршрутки «Кременчук-Харків».

Про це повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко. Він зазначив, що виконавчий комітет готовий надати матеріальну допомогу на поховання рідним загиблих у ДТП кременчужан та матеріальну допомогу на лікування мешканцям міста, які отримали травми.
Про готовність  надати допомогу повідомили і керівники підприємств, на яких вони працювали.
Заклади охорони здоров’я Кременчука також готові надати необхідну медичну допомогу постраждалим, якщо вони звернуться до лікувальних закладів міста.

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