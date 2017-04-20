Рідним загиблих в ДТП кременчужан нададуть допомогу

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради готовий надати допомогу рідним загиблих кременчужан, які вчора стали жертвами ДТП за участю маршрутки «Кременчук-Харків».

Про це повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко. Він зазначив, що виконавчий комітет готовий надати матеріальну допомогу на поховання рідним загиблих у ДТП кременчужан та матеріальну допомогу на лікування мешканцям міста, які отримали травми.

Про готовність надати допомогу повідомили і керівники підприємств, на яких вони працювали.