Реєстрація місця проживання ВПО: проблеми та стратегії реформування (ФОТО)

Сьогодні у Полтавській ОДА, за ініціативи ГО “КримSOS”, відбувся круглий стіл на тему “Реєстрація місця проживання ВПО: проблеми та стратегії реформування”.

У заході взяли участь в. о. начальника Головного територіального управління юстиції в Полтавській області Дар`я Бриндак, начальник відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Управління Державної міграційної служби області Анатолій Щербаков, заступник начальника Управління реєстрації зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб Полтавської міської ради Світлана Титаренко, регіональний координатор Ярослава Ребрик та юрист Світлана Фуголь Полтавського офісу ГО “КримSOS”.

“Україна у 2014 році вдруге зіткнулась з проблемою ВПО, коли Крим, Луганська та Донецька області відійшли від контролю. Перший досвід ВПО ми мали в 1986 році, після аварії на ЧАЕС. Управління юстиції надає фахові консультації переселенцям. 5 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України про безоплатну правову допомогу, у зв` язку з якими ВПО та особи, які лише претендують на отримання такого статусу, отримали доступ до БВПД. Цим законом був розширений перелік громадян, які можуть отримати допомогу. Зараз у кожному районному центрі працює бюро з надання БВПД. У Полтаві є такий регіональний центр та працює цілодобова гаряча лінія", - розповіла Дар` я Бриндак.

Начальник відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Управління Державної міграційної служби області Анатолій Щербаков, розповів про проблеми пов`язані з внесенням відомостей про місце проживання ВПО до паспорту громадянина України, у тому числі у формі ID-картки.

“Полтавська область повністю перейшла на роботу з ID-картками. Раніше, коли людина втрачала паспорт у вигляді книжки, вона отримувала тимчасове посвідчення. Це документ для органів соціального захисту, завдяки якому ВПО отримували довідку переселенця, яка являється дуже важливою. Зараз 302 постанова Кабінету Міністрів не передбачає надання такої довідки. Можна роздрукувати тимчасовий акт, але для цього обов`язково має бути документ з фото, що засвідчує особу”, – повідомив Щербаков.

За підсумками круглого столу, напрацювали рекомендації щодо реформування процедури реєстрації місця проживання ВПО та взаємодії органів влади та громадських організацій.