Реаліті «Одруження наосліп» оголошує кастинг на новий сезон

Проект «Одруження наосліп» на «1+1», в кожному випуску якого телеглядачі отримують «рецепт» щасливих стосунків від психологів і ведучих Олени Любченко і Єгора Тополова, а герої – пару, про яку давно мріяли, відкриває кастинг на четвертий сезон.

Героями реаліті «Одруження наосліп» можуть стати чоловіки і жінки старші 18 років з невдалим досвідом стосунків, які мріють зустріти свою «другу половинку». Учасники повинні бути готовими до сміливих експериментів заради того, щоб побудувати щасливу родину.

За умовами програми, вони одружаться наосліп з незнайомою людиною, яку їм підберуть експерти за критеріями психологічної та емоційно-сексуальної сумісності. Пара, яка отримає шанс на кохання, повинна прожити 7 днів під одним дахом і на спільний бюджет, а потім прийняти рішення – повернути обручки або залишити їх і продовжити стосунки поза проектом.

Експерти проекту відзначають, що, незважаючи на сумісність чоловіків і жінок за рядом критеріїв, щасливі і стабільні стосунки створюються, перш за все, зусиллями самих партнерів.

Психологи «Одруження наосліп» будуть направляти героїв в складних ситуаціях і давати цінні поради, які допоможуть їм зрозуміти свої помилки і змінитися.

Цікаво, що учасники минулих сезонів не раз зізнавалися, що ця програма стала платформою, де вони змогли розлучитися зі своїми образами, комплексами, ревнощами і страхами минулого.

Щоб взяти участь у кастингу, необхідно заповнити анкету на сайті каналу «1+1».

Нагадаємо, перший сезон проекту «Одруження наосліп» з’явився в ефірі телеканалу «1+1» в восени 2015 року. Реаліті отримало позитивні відгуки телеглядачів, які відзначили, що програма дає можливість людям з розбитим серцем знову повірити в кохання. Зараз в ефірі телеканалу йде третій сезон, нові випуски якого можна побачити щосереди о 22.00. Ведучі та психологи проекту – Олена Любченко та Єгор Тополов.