Пирятинські старшокласники навчалися бойової та мобілізаційної підготовки

Сьогодні учні старших класів шкіл міста взяли участь у навчанні з бойової та мобілізаційної підготовки. Заняття відбувались на базі Пирятинського районного військового комісаріату.

Капітан запасу провів навчання із заходів безпеки при озброєнні, з військово-медичної підготовки – капітан запасу А. Павлік, з тактичної підготовки – заступник військового комісара майор О. Сердюк та заступник військового комісара майор А. Грінченко. Під час навчань учні розбирали та збирали автомат Калашникова та отримали практичні знання з медичної та тактичної підготовки, про це повідомили у Пирятинській міській раді.