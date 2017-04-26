Прийнята Урядом Концепція реформування міністерств вже впроваджується у Мінрегіоні, — Зубко

Сьогодні на засіданні Уряду ухвалена Концепція реформування міністерств. Разом з тим, Мінрегіон вже більше року впроваджує заходи, передбачені цією Концепцією і Планом, та є драйвером реформ децентралізації, енергоефективності та держуправління. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«В 2016 році Мінрегіон став першим у впровадженні реформи держслужби. Нам вдалося перейти від системи виконання доручень до стратегічного планування. У міністерстві вже сформовано перелік політик, за яке відповідає відомство, визначені ключові цілі та завдання. Для кожного працівника встановлені ключові показники ефективності, від яких залежить розмір премій та стимулюючих виплат. Розпочав роботу Офіс підтримки реформ (RST). Цей шлях ми впровадили і пройдемо його першими», — наголосив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що відповідно до Концепції, в Мінрегіоні буде проведена реорганізація, в ході якої будуть переформатовані підрозділи, які відповідають за напрями політики, та створений новий департамент стратегічного планування, аналізу політики та європейської інтеграції.

«До липня поточного року ми визначимо посади, які є ключовими, з точки зору впровадження пріоритетних для країни реформ. Для цих фахівців передбачено збільшення рівня оплати праці, та ми зможемо залучити кращих спеціалістів на конкурсній основі. Плануємо до вересня заповнити вакансії так званих реформаторських кадрів. Важливо, що працівники міністерства також зможуть прийняти участь в цих конкурсах», — повідомив Геннадій Зубко.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України