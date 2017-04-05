“При розблокуванні історичної арки в Полтаві був поранений ножем учасник АТО”, – Іван Балацький

При розблокуванні історичної арки в Полтаві був поранений ножем активіст. Кременчуцькі тітушки, яких вже ловили в Києві на ринку, сьогодні закидали брусчаткою атошників, одного поранили ножем ( п’ять поранень). Про це повідовим Іван Балацький на своїй сторінці у Facebook.