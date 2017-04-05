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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 04 05 21:39:46

“При розблокуванні історичної арки в Полтаві був поранений ножем учасник АТО”, – Іван Балацький

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При розблокуванні історичної арки в Полтаві був поранений ножем активіст. Кременчуцькі тітушки, яких вже ловили в Києві на ринку, сьогодні закидали брусчаткою атошників, одного поранили ножем ( п’ять поранень). Про це повідовим Іван Балацький на своїй сторінці у Facebook.

 

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