Проведення семінару в форматі «круглого столу» керівництва Полтавської митниці ДФС з митними брокерами і декларантами за присутності представників ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області та Державної екологічної інспекції у Полтавській області

Нещодавно в приміщенні Полтавської митниці ДФС відбулась зустріч в.о.начальника митниці Василя Воронька та працівників митниці з контролюючими органами та декларантами в форматі «круглого столу» стосовно питання взаємодії митниці, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна” та класифікації окремих видів товарів.

Розпочав зустріч Василь Леонідович, який доніс до присутніх основні показники роботи митниці за І квартал 2017 року, а також піднімалися питання стосовно дотримання митними брокерами законодавства при здійсненні декларування товарів, профілактики правопорушень, а також обговорення питань, що виникають при митному контролі та митному оформленні товарів, шляхів їх вирішення.

Очільник митниці зазначив, що Полтавською митницею ДФС в електронному вигляді оформлюється 100% усіх митних декларацій, середній час митного оформлення яких становить близько однієї години.

За словами Василя Леонідовича, кількість оформлених декларацій за принципом «єдиного вікна» майже 50 % від загальної кількості оформлених.

Представники Державної екологічної інспекції у Полтавській області та Головного управління держпродспоживслужби в Полтавській області, присутні на семінарі, зазначили, що на практиці все частіше застосовується даний спосіб подачі документів і зручність цього процесу є безсумнівною.

На завершення Воронько Василь Леонідович повідомив, що проведення таких «круглих столів» є необхідними для спрощення процесу спілкування між суб’єктами господарювання та Полтавською митницею ДФС.

Головне управління ДФС у Полтавській області