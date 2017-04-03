Прокурор області прийматиме громадян у Зіньківському та Котелевському районах
У вівторок, 4 квітня, прокурор Полтавської області Микола Кармазін проведе особистий прийом громадян у двох районах області: з 9 до 10 год. – у Зіньківському, а з 11 год. 30 хв. до 13 год. – у Котелевському районі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
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