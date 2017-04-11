Проект “Реконструкція мосту через річку Хорол у Миргороді” фінансуватиме ДФРР

Проект “Реконструкція мосту через річку Хорол у Миргороді” – на другому місці у рейтингу проектів, які будуть фінансуватися з ДФРР у цьому році.

Про це повідомила на підсумковому засіданні регіональної комісії з відбору проектів, які будуть фінансуватися з ДФРР у цьому році, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко. А на першому місці будівництво кардіологічного центру у Полтаві, повідомили у Миргородській міській раді.