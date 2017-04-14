Проект Меморіалу Героїв Небесної сотні і Музею Революції Гідності має бути затверджений до 21 листопада, – АП

На першому засіданні організаційного комітету з проведення конкурсу зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні і Музею Революції Гідності були ухвалені оперативні рішення, які дають змогу організаційно супроводжувати процес проведення конкурсу і спорудження цього меморіального комплексу.

Комітетом визначено, що до Дня Гідності і Свободи, 21 листопада 2017 року, має бути визначений проект, відповідно до якого розпочнеться спорудження меморіалу та музею. Цей проект буде визначений в рамках міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект Меморіалу Героїв Небесної сотні і Музею Революції Гідності, повідомив Перший заступник Глави АПУ Віталій Ковальчук.

Він також зазначив, що комітет прийняв рішення віднести до Музею та Меморіалу вже розміщені на Алеї Героїв Небесної сотні пам’ятний знак, Хрест та капличку, а також проїжджу частину цієї вулиці від Майдану Незалежності до місця, де буде споруджено музей та меморіал.

«Таким чином ми вбачаємо єдиний комплекс. Маємо надію, що ця думка буде підтримана усіма. Ця територія буде пішохідною», – додав він.

Перший заступник Глави АПУ також зауважив, що комітет визначив, що ідея спорудження комплексу крім пам’яті про подвиг Героїв Небесної сотні і активістів Майдану, має включати ідеї історичного європейського вибору українського народу – вибору на користь Свободи і Гідності.

«Президентом України ще у 2015 році був виданий Указ, яким визначено, що в Києві має бути споруджено Меморіал Героїв Небесної сотні та Музей Революції Гідності, які б увіковічили пам’ять Героїв Небесної сотні та Революції Гідності», – сказав Віталій Ковальчук.

Він також повідомив, що за цей час в структурі Міністерства культури України був створений державний заклад Меморіал Героїв Небесної сотні та Музей Революції Гідності, якому Президент надав статус національного.

Для практичного вирішення питань, пов’язаних з проведенням конкурсу і спорудження Меморіалу і Музею, Президентом України створено організаційний комітет, який очолили Перший Віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів та Перший заступник Глави АПУ Віталій Ковальчук. До складу комітету увійшли керівники усіх міністерств, які мають безпосереднє відношення до проведення конкурсу, фінансування і спорудження вищезгаданих об’єктів, керівники громадських організацій, родини Героїв Небесної сотні, активісти Майдану.

За ініціативою Президента України Київською міською радою було передано земельну ділянку за адресою Алея Героїв Небесної сотні, 3 – 5 для спорудження відповідного меморіалу і музею.

Замовником конкурсу виступає Міністерство культури, яке у співпраці з КМДА підготує усі документи, а Уряд має до кінця травня ухвалити всі необхідні рішення, шо дозволять протягом півроку провести конкурс і визначити найкращий проект і вже в наступному році розпочати спорудження меморіального комплексу і музею.

У свою чергу, Міністр культури Євген Нищук зазначив, що для мільйонів українців є святою справою увіковічення пам’яті героїв, які ціною свого життя здобули свободу і гідність, за які стояли на Майдані.

«З наполегливої політичної волі Президента України в нас, нарешті, зрушилося передусім питання землевідведення, що дало нам можливість активувати весь процес здійснення проекту Меморіалу-музею Революції Гідності», – наголосив він.

Міністр зазначив, що нині готується постанова про проведення конкурсу проектів, які мають включати технічне обґрунтування, кошторисну документацію. За його словами, в цьому питанні відбувається тісна координація з родинами Героїв Небесної Сотні.

«Це не відірвана міфічна історія, яку робить держава, а все відбувається у співпраці з тими, хто відчув біль і героїзм (Героїв Небесної Сотні – ред.)», – підкреслив Євген Нищук.

На уточнююче запитання журналістів щодо фінансового забезпечення проекту, Віталій Ковальчук зауважив, що нині розглядається можливість залучення різних джерел – бюджетні, допомога від політиків і небайдужих людей.