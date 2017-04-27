Проект блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення в зоні АТО готовий до реалізації, – Турчинов

Проект блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення в зоні проведення Антитерористичної операції готовий до реалізації.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

«Інформаційна агресія – одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО – одна з наших пріоритетних задач», – наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

За його словами, керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту, «який дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО».

Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, Секретар РНБО України звернувся до Прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду Уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту.